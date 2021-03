Barbara D’Urso fa il pieno in prima serata, share stellare e botto finale (Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara D’Urso fa brillare la prima serata di Canale 5. La conduttrice non si ferma. Anzi, raddoppia e fa il pieno di share ancora una volta: Carmelita chiude in bellezza Live, che torna a settembre. Il suo programma della domenica sera si conferma il talk leader con il 13.7% di media e picchi del 22% di share con 9 milioni di contatti sui social dove va in tendenza in trend topic Italia. Fazio, invece, si ferma al 11%-9.9%, Giletti al 5.8%-6.7%. La grande esclusiva di Live della puntata di domenica 28 marzo è sicuramente l’intervista a Pina Auriemma, la cosiddetta maga del delitto Gucci (ucciso su commissione da sua moglie, Patrizia Reggiani, nel 1995 a Milano). Si tratta di un’intervista ripresa da decine e decine di siti di informazione e giornali. Poi l’ampio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)fa brillare ladi Canale 5. La conduttrice non si ferma. Anzi, raddoppia e fa ildiancora una volta: Carmelita chiude in bellezza Live, che torna a settembre. Il suo programma della domenica sera si conferma il talk leader con il 13.7% di media e picchi del 22% dicon 9 milioni di contatti sui social dove va in tendenza in trend topic Italia. Fazio, invece, si ferma al 11%-9.9%, Giletti al 5.8%-6.7%. La grande esclusiva di Live della puntata di domenica 28 marzo è sicuramente l’intervista a Pina Auriemma, la cosiddetta maga del delitto Gucci (ucciso su commissione da sua moglie, Patrizia Reggiani, nel 1995 a Milano). Si tratta di un’intervista ripresa da decine e decine di siti di informazione e giornali. Poi l’ampio ...

