Azerbaigian Serbia (probabili formazioni)

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gara valida per la terza giornata del Gruppo A per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Si tratta di una chance ghiotta per gli ospiti, che potrebbero portarsi avanti nel discorso qualificazione e limitare la sfida solamente al Portogallo. Occhio però agli azeri, all’esordio con i lusitani hanno fatto bella figura.si disputerà martedì 30 marzo alle ore 18,00 presso lo stadio olimpico di Baku. Come arrivano le squadre? I padroni di casa hanno riposato nell’ultimo turno, lasciando spazio a-Portogallo e Irlanda-Lussemburgo. La gara d’esordio tutto sommato è stata molto positiva, perché gli azeri hanno fatto sudare qualche camicia di troppo ai lusitani. La sconfitta alla fine è arrivata, ma solo a causa di un autogol di Medvev. La squadra di De Biasi ha mostrato solidità difensiva e anche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Azerbaigian Serbia

Periodico Daily - Notizie

Vlahovic sabato sera contro il Portogallo non è andato in rete ma ha tutte le armi affilate per la prossima sfida dellaa Baku contro l'e ancora di più in viola, soprattutto per ...2 (ore 18) Gara valida per il Gruppo A. Nelle ultime cinque uscite l'ha ottenuto 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte realizzando 1 gol e subendone 3. Lainvece ...Occhio però agli azeri, all’esordio con i lusitani hanno fatto bella figura. Azerbaigian Serbia si disputerà martedì 30 marzo alle ore 18,00 presso lo stadio olimpico di Baku. Come arrivano le squadre ...Germania-Romania è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21: pronostici, probabili formazioni.