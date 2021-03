Awed minacciato da Gilles Rocca all’Isola dei Famosi: “Ho avuto paura, ha rabbia dentro” (Di lunedì 29 marzo 2021) Saltano i nervi a L’Isola dei Famosi e, a distanza di poche puntate dall’inizio del reality, nascono nuove infuocatissime dinamiche. Awed e Vera Gemma sono isolati dal gruppo, considerato un gregge che segue il ‘leader’ Gilles Rocca. E proprio tra Awed e Gilles si consuma un accesissimo scontro, con l’influencer che accusa l’attore di averlo minacciato: “Ha la rabbia dentro“. Vera Gemma e Awed contro tutti Nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi esplode il putiferio in Palapa. Ormai si sono instaurate amicizie ed inimicizie tra i naufraghi e la tensione in Honduras è palpabile. Al centro degli attriti sono Awed e Vera Gemma da una parte e il resto del gruppo dall’altra. Il giovane ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Saltano i nervi a L’Isola deie, a distanza di poche puntate dall’inizio del reality, nascono nuove infuocatissime dinamiche.e Vera Gemma sono isolati dal gruppo, considerato un gregge che segue il ‘leader’. E proprio trasi consuma un accesissimo scontro, con l’influencer che accusa l’attore di averlo: “Ha la“. Vera Gemma econtro tutti Nella quinta puntata de L’Isola deiesplode il putiferio in Palapa. Ormai si sono instaurate amicizie ed inimicizie tra i naufraghi e la tensione in Honduras è palpabile. Al centro degli attriti sonoe Vera Gemma da una parte e il resto del gruppo dall’altra. Il giovane ...

