Awed, chi è l'ex fidanzata Ludovica Bizzaglia (Di lunedì 29 marzo 2021) Awed, iscritto all'anagrafe con il nome di Simone Paciello, è un giovane youtuber nato a napoli nel 1996. Inizia la sua carriera sul Tubo quasi 10 anni fa, nel 2012, quando aveva solamente 16 anni: commentava quei programmi della televisione italiana che lui stesso considerava "trash". Da qui parte, pian piano, la sua popolarità e quest'anno, nel 2021 è arrivato a partecipare all'Isola dei Famosi. Il naufrago in Honduras nel programma su Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha spesso fatto parlare di sé per le sue relazioni. Tra le varie, sicuramente è da ricordare quella con l'attrice Ludovica Bizzaglia: scopriamo chi è. Ludovica Bizzaglia è un'attrice e scrittrice nata a Roma nel maggio 1996; coetanea del suo ex fidanzato Awed, è oramai vicina al quarto di secolo.

