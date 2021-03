“Avete sempre fatto il c…o che vi pare”: lo scontro tra Vauro e il sindaco di Corleone per il vaccino saltando la fila | VIDEO (Di lunedì 29 marzo 2021) “Mi alzo in piedi”: così Vauro a Non è l’Arena ha iniziato la sua invettiva contro il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi che aveva appena annunciato di ritirare le dimissioni dopo le polemiche per la vaccinazione sua e della sua giunta saltando la fila. “Avete sempre fatto il c…o che vi pare”: lo scontro tra Vauro e il sindaco di Corleone per il vaccino saltando la fila VIDEO “Sono il più bischero, io ho 66 anni, nessuno mi ha vaccinato, nessuno mi chiama, ma com’è che voi invece…non vogliono vaccinarsi e li vaccinano per forza! Questa cosa qui è una meraviglia!” – ironizza – “In questo periodo in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “Mi alzo in piedi”: cosìa Non è l’Arena ha iniziato la sua invettiva contro ildiNicolò Nicolosi che aveva appena annunciato di ritirare le dimissioni dopo le polemiche per la vaccinazione sua e della sua giuntala. “il c…o che vi”: lotrae ildiper illa“Sono il più bischero, io ho 66 anni, nessuno mi ha vaccinato, nessuno mi chiama, ma com’è che voi invece…non vogliono vaccinarsi e li vaccinano per forza! Questa cosa qui è una meraviglia!” – ironizza – “In questo periodo in ...

