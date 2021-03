Avanti un altro oggi, gioco finale 29 marzo 2021: Margherita Romano (Video) (Di lunedì 29 marzo 2021) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 29 marzo 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 180.000 euro da Margherita Romano, restauratrice 32enne di Roma dipendente per il Ministero dei Beni Culturali, sposata e con una figlia. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Margherita ha perso 28.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildiundi, 29, ha visto contendersi il montepremidi 180.000 euro da, restauratrice 32enne di Roma dipendente per il Ministero dei Beni Culturali, sposata e con una figlia.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 28.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi ...

