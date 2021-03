Aurora Ramazzotti, lo sfogo amaro su Instagram (Di lunedì 29 marzo 2021) Aurora Ramazzotti, vittima di catcalling, si sfoga su Instagram. La showgirl, uscita per una corsa dopo l’allenamento, ha raccontato di essere stata apostrofata per strada. “Nel 2021 ancora capita di frequente il fenomeno del catcalling”, dice la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker facendo riferimento a fischi e apprezzamenti triviali ricevuti per strada. “Sono vittima nonostante mi vesta da maschiaccio. Appena mi metto una gonna e mi tolgo la giacca sportiva devo sentire i fischi, i commenti sessisti”, dice prima di rivolgersi idealmente a chiunque si comporti in questo modo. “Mi fa schifo: e se tu che stai guardando questa storia fai una cosa del genere, sappi che fai schifo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021), vittima di catcalling, si sfoga su. La showgirl, uscita per una corsa dopo l’allenamento, ha raccontato di essere stata apostrofata per strada. “Nel 2021 ancora capita di frequente il fenomeno del catcalling”, dice la figlia di Erose Michelle Hunziker facendo riferimento a fischi e apprezzamenti triviali ricevuti per strada. “Sono vittima nonostante mi vesta da maschiaccio. Appena mi metto una gonna e mi tolgo la giacca sportiva devo sentire i fischi, i commenti sessisti”, dice prima di rivolgersi idealmente a chiunque si comporti in questo modo. “Mi fa schifo: e se tu che stai guardando questa storia fai una cosa del genere, sappi che fai schifo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti vittima di catcalling, lo sfogo su Instagram: 'Fate schifo' Brutta disavventura quella capitata ad Aurora Ramazzotti , che in alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram ha denunciato di essere stata vittima di catcalling mentre si trovava fuori a correre. La figlia di Michelle Hunziker ...

