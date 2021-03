Attori | sportivi e non solo | i personaggi famosi legati al mondo del gioco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ild’azzardo: spesso demonizzato e osteggiato. Eppure, in più occasioni sono stati persinoe conosciuti a farne parlare, complici le loro esperienze al tavolo verde che non sono sfuggite all’attenzione di giornali e rotocalchi. Anche in Italia alcuni vip sono noti per essere degli assidui giocatori, soprattutto di Poker e di altri giochi di carte. Per anni, ad esempio, ha tenuto banco la storia del cantante Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, che dopo molto tempo si è messo alle spalle numerose difficoltà e ha iniziato a combattere pubblicamente la ludopatia. Celebre l’episodio di quando Pupo restituì a Gianni Morandi i soldi di un vecchio prestito durante un concerto. Oggi Pupo è uno stimato opinionista televisivo, ma se gli capita di imbattersi di nuovo nell’argomento non si tira indietro e lo affronta ...