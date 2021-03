Atalanta, per Hateboer in Olanda la visita al piede. Analisi dell’infortunio al metatarso: ecco perché serve tempo (Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi, lunedì 29 marzo, Hans Hateboer in Olanda sarà sottoposto a una visita importante, che proverà a definire i tempi di recupero possibili dal suo infortunio al piede sinistro. Qui Robin Albergoni spiega perché questo inconveniente richiede tempistiche così lunghe, … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi, lunedì 29 marzo, Hansinsarà sottoposto a unaimportante, che proverà a definire i tempi di recupero possibili dal suo infortunio alsinistro. Qui Robin Albergoni spiegaquesto inconveniente richiede tempistiche così lunghe, …

