Atalanta, Muriel giocatore del mese di febbraio: “Adesso dobbiamo confermarci” (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione della premiazione per il Player of the Month del mese di febbraio, premio assegnato tramite votazione social dai tifosi a Luis Muriel, il colombiano ha parlato di questo finale di stagione che attende la sua Atalanta. “Sono due mesi importantissimi per confermarci un’altra volta lì sopra, nei posti che in questi anni l’Atalanta ha saputo meritarsi”– dice il colombiano. Poi, a domanda sulla sua crescita personale, “il merito a Gasperini che in questo anno e mezzo che sono a Bergamo mi ha chiesto di non cercare solo la fase della finalizzazione ma anche di fare il rifinitore”, chiude il capocannoniere della Dea. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione della premiazione per il Player of the Month deldi, premio assegnato tramite votazione social dai tifosi a Luis, il colombiano ha parlato di questo finale di stagione che attende la sua. “Sono due mesi importantissimi perun’altra volta lì sopra, nei posti che in questi anni l’ha saputo meritarsi”– dice il colombiano. Poi, a domanda sulla sua crescita personale, “il merito a Gasperini che in questo anno e mezzo che sono a Bergamo mi ha chiesto di non cercare solo la fase della finalizzazione ma anche di fare il rifinitore”, chiude il capocannoniere della Dea. SportFace.

Muriel, il goleador che passa la palla: “Merito di Gasperini, faccio gol che resteranno” Il premio gli è stato assegnato dai tifosi sui profili social ufficiali il 10 marzo scorso. “Sono felice che me ne abbiano assegnato un altro dopo quello di dicembre”. Player of the Month di febbraio, ...

