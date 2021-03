ATA graduatorie, chi non può inserirsi in terza fascia. Precisazione su condanne penali (Di lunedì 29 marzo 2021) Il dm n. 50 del 3 marzo 2021 indica con precisione le categorie di personale che non possono presentare domanda di inserimento per il triennio 2021/23. Ricordiamo che è possibile presentare la domanda entro il 22 aprile, facendo attenzione ad una lettura attenta del decreto, della tabella titoli e compilando la domanda nel modo più corretto possibile, in modo da evitare reclami o licenziamento in caso di supplenza con punteggio non valido. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Il dm n. 50 del 3 marzo 2021 indica con precisione le categorie di personale che non possono presentare domanda di inserimento per il triennio 2021/23. Ricordiamo che è possibile presentare la domanda entro il 22 aprile, facendo attenzione ad una lettura attenta del decreto, della tabella titoli e compilando la domanda nel modo più corretto possibile, in modo da evitare reclami o licenziamento in caso di supplenza con punteggio non valido. L'articolo .

