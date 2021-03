Assembramenti in Fiera per il vaccino, l'Azienda sanitaria: 'Non presentatevi in anticipo' (Di lunedì 29 marzo 2021) Dal nuovo padiglione dedicato alle vaccinazioni in Fiera a Martignacco sono stati segnalati numerosi Assembramenti in questi giorni, tanto da spingere l'Asufc a emettere una nota ufficiale per ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 29 marzo 2021) Dal nuovo padiglione dedicato alle vaccinazioni ina Martignacco sono stati segnalati numerosiin questi giorni, tanto da spingere l'Asufc a emettere una nota ufficiale per ...

Advertising

GiornaleVicenza : #Vaccini in Fiera a #Vicenza: ritardi e disagi - TViweb : Post Edited: Dopo Trissino anche in Fiera code e assembramenti per vaccini - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Dopo Trissino anche in Fiera code e assembramenti per vaccini - _Agneshey_ : Fiera di me.che passo e ho passato i sabati a vedere dizi turche e sclerare con le mie mutuals???? ..invece di far… - KNunsesa : Anziani in fiera a Padova in attesa del vaccino....Tenete al gente e le attività chiuse,e poi create questi assemb… -