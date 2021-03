Assegno unico figli: 250 euro ogni mese da luglio. I dettagli (Di lunedì 29 marzo 2021) Una sorta di ‘piccola rivoluzione’ è in arrivo dal primo luglio, dopo un lungo iter che sta finalmente giungendo a conclusione. Ne avevamo già parlato recentemente, ma la rilevanza dell’argomento impone di affrontarlo di nuovo. Stiamo parlando dell‘Assegno unico figli e della fase finale del disegno di legge in materia. Ci sono voluti molti mesi per arrivare ad una quadra, giacchè il primo ok della Camera risale alla scorsa estate: domani 30 marzo, tuttavia, a Palazzo Madama finalmente inizierà l’esame del disegno di legge che rivede del tutto lo schema degli aiuti alle famiglie. Insomma, il varo ufficiale della nuova misura di sostegno alle famiglie con prole, è imminente. D’altronde, detto Assegno unico figli era stato promesso ed anticipato ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 29 marzo 2021) Una sorta di ‘piccola rivoluzione’ è in arrivo dal primo, dopo un lungo iter che sta finalmente giungendo a conclusione. Ne avevamo già parlato recentemente, ma la rilevanza dell’argomento impone di affrontarlo di nuovo. Stiamo parlando dell‘e della fase finale del disegno di legge in materia. Ci sono voluti molti mesi per arrivare ad una quadra, giacchè il primo ok della Camera risale alla scorsa estate: domani 30 marzo, tuttavia, a Palazzo Madama finalmente inizierà l’esame del disegno di legge che rivede del tutto lo schema degli aiuti alle famiglie. Insomma, il varo ufficiale della nuova misura di sostegno alle famiglie con prole, è imminente. D’altronde, dettoera stato promesso ed anticipato ...

marattin : I politici nei prossimi 3 mesi si divideranno in due gruppi: coloro che faranno a gara a intestarsi la paternità de… - matteosalvinimi : Il mio intervento su @Avvenire_Nei, che ringrazio. Bene l’assegno unico, risposta concreta per aiutare le famiglie… - graziano_delrio : L’Assegno unico è una riforma epocale per le famiglie ma anche un segno forte “di speranza”, di ripresa dopo la pan… - nonnadedi : RT @marattin: I politici nei prossimi 3 mesi si divideranno in due gruppi: coloro che faranno a gara a intestarsi la paternità dell’assegno… - StefanoSabati17 : RT @ombrysan: Assegno unico familiare: 250 euro al mese ad ogni immigrato per fare figli in Italia -