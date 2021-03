Assegno unico: da luglio 250 euro per ogni figlio. Chi viene penalizzato (Di lunedì 29 marzo 2021) È arrivato alla fase finale il ddl relativo all’Assegno unico per i figli. Dopo mesi e mesi di stand by (il primo ok della Camera risale all’estate 2020), finalmente domani 30 marzo il Senato inizierà l’esame del disegno di legge del provvedimento che rivoluziona gli aiuti alle famiglie. Come aveva anticipato la ministra Bonetti e come ha confermato il premier Draghi, dal 1° luglio 2021 tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico riceveranno fino a 250 euro al mese per ogni figlio, con una maggiorazione per i figli disabili. L’importo sarà modulato in base all’Isee e diviso in parti uguali tra i genitori. Si tratta di una piccola rivoluzione che azzera tutti gli attuali strumenti e benefici a favore delle famiglie e li fa convogliare nel nuovo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) È arrivato alla fase finale il ddl relativo all’per i figli. Dopo mesi e mesi di stand by (il primo ok della Camera risale all’estate 2020), finalmente domani 30 marzo il Senato inizierà l’esame del disegno di legge del provvedimento che rivoluziona gli aiuti alle famiglie. Come aveva anticipato la ministra Bonetti e come ha confermato il premier Draghi, dal 1°2021 tutte le famiglie che hanno unfino a 21 anni a carico riceveranno fino a 250al mese per, con una maggiorazione per i figli disabili. L’importo sarà modulato in base all’Isee e diviso in parti uguali tra i genitori. Si tratta di una piccola rivoluzione che azzera tutti gli attuali strumenti e benefici a favore delle famiglie e li fa convogliare nel nuovo ...

