Assegno unico, Bonetti: “Detrazioni per chi ha figli oltre 21 anni” (Di lunedì 29 marzo 2021) La ministra Bonetti a ‘Oggi è un altro giorno’: “Le famiglie italiane devono stare tranquille. Non ci perderanno”. ROMA – La ministra Bonetti, intervenuta ai microfoni di Oggi è un altro giorno, è ritornata sull’Assegno unico: “La misura arriva fino a 21 anni, ma molte famiglie hanno figli più grandi e hanno delle Detrazioni fiscali per loro. Faremo una norma transitoria in attesa dell’approvazione del Family act per chi ha figli con più di 21 anni. Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno“. Bonetti: “Il premier Draghi ha dato un’indicazione sulle cifre” La ministra, riportata da La Repubblica, ha parlato anche delle cifre che entreranno nelle ‘tasche’ delle famiglie: “Il premier Draghi ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) La ministraa ‘Oggi è un altro giorno’: “Le famiglie italiane devono stare tranquille. Non ci perderanno”. ROMA – La ministra, intervenuta ai microfoni di Oggi è un altro giorno, è ritornata sull’: “La misura arriva fino a 21, ma molte famiglie hannopiù grandi e hanno dellefiscali per loro. Faremo una norma transitoria in attesa dell’approvazione del Family act per chi hacon più di 21. Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno“.: “Il premier Draghi ha dato un’indicazione sulle cifre” La ministra, riportata da La Repubblica, ha parlato anche delle cifre che entreranno nelle ‘tasche’ delle famiglie: “Il premier Draghi ...

