Ascolti tv, la prima serata è della Nazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Il match tra Bulgaria e Italia è stato seguito da oltre 6 milioni La Nazionale non si batte, sul campo e in termini di Ascolti. Gli azzurri di Roberto Mancini, impegnati nelle Qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, con il match di ieri (vinto per 2 a 0) contro la Bulgaria hanno ottenuto 6.394.000 spettatori pari al 23.7% di share. Leggi anche: Mondiali del Qatar: mentre si costruiscono gli stadi continuano a morire i migranti Alle spalle "Live – Non è la D'Urso": lo show di Mediaset si ferma sempre al 13.7% di share con 2.353.000 spettatori. Su Rai 2, 9-1-1 ha catturato l'attenzione di 1.409.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e di 1.385.000 (5.1%) nel secondo, Instinct interessa a 997.000 spettatori (4.4%). Su Italia 1 la pellicola "Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo" ha intrattenuto 1.518.000 spettatori con il 7.3% di share.

