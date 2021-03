Ascolti tv ieri 28 marzo 2021: Venier fa record. D’Urso chiude in crescita (Di lunedì 29 marzo 2021) L'ultima puntata del programma serale del dì festivo di Canale 5 ha chiuso i battenti in leggero rialzo. Venier sempre al top con Domenica In. I dati L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 29 marzo 2021) L'ultima puntata del programma serale del dì festivo di Canale 5 ha chiuso i battenti in leggero rialzo.sempre al top con Domenica In. I dati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

LCuccarini : Prima giornata di primavera illuminata dagli ascolti di ieri ad @AmiciUfficiale: siete stati tantissimi! Sono davve… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #LiveNoneLadUrso chiude in crescita (13,7%) > - nicolasavoia : Ieri sera #BulgariaItalia valida per la qualificazione #Mondiali2022 6.394.000 (23,70%) Chiude finalmente a data da… - gelsominoforna1 : RT @Michele_Anzaldi: Chi paga per il disastroso fallimento di ieri di Rai1? Chi si dimette per il minimo storico negli ascolti contro Canal… - vivinbaro : RT @Michele_Anzaldi: Chi paga per il disastroso fallimento di ieri di Rai1? Chi si dimette per il minimo storico negli ascolti contro Canal… -