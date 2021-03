Ascolti Tv domenica 28 marzo 2021: chiude male il serale con Barbara d'Urso (Di lunedì 29 marzo 2021) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri domenica 28 marzo 2021? L'intera giornata ha offerto moltissime trasmissioni, volte ad intrattenere un vasto pubblico. In prima serata, la sfida dedicata alle qualificazioni dei mondiali in Qatar nel 2022 ha avuto la meglio sulla concorrenza di Barbara d'Urso con il suo ultimo appuntamento di 'Live non è la d'Urso'. Nel preserale si registra un calo interessante sia per L'Eredità che per Avanti un Altro. Gli Ascolti tv di domenica 28 marzo 2021: Rai imbattibile, male Barbara d'Urso In termini auditel, per Barbara d'Urso è stata una serata disastrosa. Il suo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 marzo 2021) Come sono andati glitv di ieri28? L'intera giornata ha offerto moltissime trasmissioni, volte ad intrattenere un vasto pubblico. In prima serata, la sfida dedicata alle qualificazioni dei mondiali in Qatar nel 2022 ha avuto la meglio sulla concorrenza did'con il suo ultimo appuntamento di 'Live non è la d''. Nel presi registra un calo interessante sia per L'Eredità che per Avanti un Altro. Glitv di28: Rai imbattibile,d'In termini auditel, perd'è stata una serata disastrosa. Il suo ...

