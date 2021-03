Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 28 marzo 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 28 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il calcio, con la partita di Qualificazioni Mondiali: Bulgaria-Italia ha totalizzato 6394 spettatori (share 23.68%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2353 spettatori (13.71%), con anteprima a 2672 (9.65%). Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha ottenuto 1517 spettatori (7.33%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1409 spettatori (5.11%), mentre 911: Lone Star 1385 (5.13%); su Rai3 Che Tempo che Fa ha intrattenuto 2988 spettatori (10.99%) nella puntata vera e propria e 2281 (9.88%) nel Tavolo finale; ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 29 marzo 2021)TV: idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il calcio, con la partita di Qualificazioni Mondiali: Bulgaria-Italia ha totalizzato 6394 spettatori (share 23.68%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2353 spettatori (13.71%), con anteprima a 2672 (9.65%). Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha ottenuto 1517 spettatori (7.33%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1409 spettatori (5.11%), mentre 911: Lone Star 1385 (5.13%); su Rai3 Che Tempo che Fa ha intrattenuto 2988 spettatori (10.99%) nella puntata vera e propria e 2281 (9.88%) nel Tavolo finale; ...

