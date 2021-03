Ascolti tv 28 marzo digital e pay | Bahrain F1 e Qatar Motomondiale accendono Sky e Tv8 Bene anche Sinner da Miami

(Di lunedì 29 marzo 2021)Tvin differita su Tv8 e Tennis su Sky rilevanti in prima serata nonostante una larga sovrapposizione con Bulgaria-Italia su Rai1 Sono tornate le gare di Formula 1 e quelle del, ma appare francamente improponibile ogni confronto tra il bilancio di ieri, domenica 28, e quello omogeneo del momento di start della stagione precedente, straziata nell’agenda dal Covid. Difficile e improprioil paragone con l’avvio del 2019, che raccontava ancora sul versante della Formula Uno di una Ferrari teoricamente in grado di competere con la Mercedes e, sul terreno della MotoGp, poteva allineare ai nastri di partenza un Marc Marquez ancora in sesto fisicamente e un Valentino Rossi più giovane e ambizioso.se non c’è dubbio che il nuovo corso del ...

Ascolti marzo

MotoGP, miglior ascolto degli ultimi due anni Sempre domenica 29, dalle 19 su Sky Sport ... Buonianche per gli studi: 204 mila spettatori per il pre gara e 278 mila per il post. Su ...... complici anche gliche non hanno sorriso alla conduttrice. La puntata andata in onda domenica 28, ad esempio, ha fatto registrare 2.353.000 spettatori pari al 13.7% di share. La ...Scopriamo chi ha conquistato i telespettatori nella serata di domenica 28 marzo. Ecco i dettagli. Come di consueto l’offerta televisiva della domenica è stato molto ampia nel tentativo di soddisfare ...Ben 100 mila spettatori per Sinner che batte Kachanov in tre set. Su Tv8 la differita della Moto2 a 668mila spettatori con il 2,4%.