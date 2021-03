Ascolti tv 28 marzo 2021: la Nazionale e Fazio oscurano l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso (Di lunedì 29 marzo 2021) Ascolti tv: gli azzurri su Rai1 battono la Bulgaria e dominano Auditel Seconda partita di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar per la Nazionale, che ieri sera ha battuto per 2 a 0 la Bulgaria e su Rai1 ha registrato il 23,7% di share media con 6,394 milioni di tifosi collegati. Giovedì sera contro l’Irlanda del Nord aveva raccolto il 22,6% e 6,1 milioni. Seconda posizione come ogni domenica per Che tempo che fa su Rai3 con l’11% e 2,988 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva portato a casa l’11,2% e 3,1 milioni. Medaglia di bronzo per l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso su Canale5 con il 13,7% e 2,353 milioni di contatti. Sette giorni fa Barbara D’Urso aveva fatto il 12,5% e 2,1 ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 29 marzo 2021)tv: gli azzurri su Rai1 battono la Bulgaria e dominano Auditel Seconda partita di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar per la, che ieri sera ha battuto per 2 a 0 la Bulgaria e su Rai1 ha registrato il 23,7% di share media con 6,394 milioni di tifosi collegati. Giovedì sera contro l’Irlanda del Nord aveva raccolto il 22,6% e 6,1 milioni. Seconda posizione come ogni domenica per Che tempo che fa su Rai3 con l’11% e 2,988 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il talk show di Fabioaveva portato a casa l’11,2% e 3,1 milioni. Medaglia di bronzo perdi– Non è lasu Canale5 con il 13,7% e 2,353 milioni di contatti. Sette giorni fa Barbaraaveva fatto il 12,5% e 2,1 ...

