Arte | addio al restauratore della Cappella Sistina | è morto Gianluigi Colalucci**

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – E’ stato il protagonista del “restauro del secolo”, stando a contatto per quasi 15 anni con gli affreschi di Michelangelo, che ha eseguito personalmente dal 1980 al 1994, rimuovendo uno strato di sporco secolare costituito dal fumo delle candele di sego, cera e fuliggine: ilColalucci èa Roma all’età di 92 anni. L’annuncioscomparsa è stato dato dai Musei Vaticani su Instagram: “È deceduto questa notte il maestroColalucci. Fu lui che diresse i lavori di restauro degli affreschi di Michelangelo nella, da molti considerato il restauro del secolo. È grazie al suo coraggio e al suo talento se oggi i colori ...

