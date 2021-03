Arriva l’anticiclone africano, ma da Pasqua grande ribaltone (Di lunedì 29 marzo 2021) Esplosione del primo caldo in settimana, con temperature in forte aumento. Peggioramento entro il weekend. Arriva l’anticiclone africano. La prima metà della settimana di Pasqua sarà caratterizzata da tempo stabile, con tanto sole e caldo in deciso aumento grazie al dominio incontrastato dell’alta pressione di matrice nord-africana. Le temperature si porteranno Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Esplosione del primo caldo in settimana, con temperature in forte aumento. Peggioramento entro il weekend.. La prima metà della settimana disarà caratterizzata da tempo stabile, con tanto sole e caldo in deciso aumento grazie al dominio incontrastato dell’alta pressione di matrice nord-africana. Le temperature si porteranno

