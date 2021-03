Arriva Johnson and Johnson, come funziona il vaccino monodose (Di lunedì 29 marzo 2021) Covid, il vaccino Johnson and Johnson Arriva in Italia: come funziona il primo vaccino monodose e quali sono i dati legati all’efficacia. Il vaccino Johnson and Johnson Arriva in Italia e potrebbe essere una svolta. Stiamo parlando infatti del primo vaccino monodose a disposizione. Tradotto, basta una sola somministrazione per l’immunità, mentre gli altri vaccini attualmente in circolazione necessitano, come noto, della doppia somministrazione. Fonte foto: https://www.facebook.com/JohnsonSpaSalutecome ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Covid, ilandin Italia:il primoe quali sono i dati legati all’efficacia. Ilandin Italia e potrebbe essere una svolta. Stiamo parlando infatti del primoa disposizione. Tradotto, basta una sola somministrazione per l’immunità, mentre gli altri vaccini attualmente in circolazione necessitano,noto, della doppia somministrazione. Fonte foto: https://www.facebook.com/SpaSalute...

news_mondo_h24 : Arriva Johnson and Johnson, come funziona il vaccino monodose - infoitinterno : Vaccini nelle farmacie, firmato l'accordo con le Regioni e il 16 aprile arriva Johnson & Johnson - MarsicaW : VACCINO, JOHNSON&JOHNSON ARRIVA IN ITALIA IL 16 APRILE #Covid #johnson #vaccino - tempoweb : Svolta sui vaccini, ecco quando arriva #JohnsoneJohnson e chi può farlo #covid #29marzo - laprovinciacr : 'Il #vaccino Johnson & Johnson arriva in Italia dal 16 aprile' -