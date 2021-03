Armenia-Romania | probabili formazioni e in tv

(Di lunedì 29 marzo 2021) La terza giornata del gruppo J valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 propone il matchin programma mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 21. I padroni di casa figurano a punteggio pieno avendo battuto Liechtenstein e Islanda. Gli ospiti, invece, hanno tre punti, frutto della vittoria contro la Macedonia del Nord e della sconfitta contro la Germania.: quali saranno le(4-4-2): Yurchenko, Hambardzumyan, Harojan, Calisir, Hovnnasyan, Barseghjan, Udo, Grygorian, Bayriaman, Adamyan, Briasco. All. Caparros(4-2-3-1): Nita, Bancu, Burca, Chiriches, Popescu, Stanciu, Marin, Hagi, Tanase, Man, Puscas Dove vederla in tv Il match sarà visibile in esclusiva sul canale 20 di ...

Advertising

danielevolta : A #Est, la #memoria ritrovata. Blog di #storia, #foto, #calcio, #sport su #URSS, Paesi dell'est, #Albania,… - andreapezzoni87 : #EuropeanQualifiers, h20.45 GRUPPO I Albania-Inghilterra h18 Polonia-Andorra San Marino-Ungheria GRUPPO J Armenia-… - 11contro11 : Qualificazioni Mondiali: tris ... #Albania #Andorra #Armenia #Austria #Bulgaria #Danimarca #Georgia #Grecia… - andreapezzoni87 : #EuropeanQualifiers, h20.45 GRUPPO I Andorra-Albania Inghilterra-San Marino Ungheria-Polonia GRUPPO J Germania-Isl… - SportPesa_IT : Mondiali2022 25 MARZO (1°giornata) Spagna-Grecia Svezia-Georgia Bulgaria-Svizzera Italia-Irlanda del Nord Israele-D… -

Ultime Notizie dalla rete : Armenia Romania

Periodico Daily - Notizie

Nel Gruppo J vittoria esterna della Germania inper 1 - 0 con gol di Gnabry nel primo tempo. In classifica comandano Germania ea punteggio pieno. Nel Gruppo B seconda vittoria in ...... STANCIU GRAZIA NEUER! Vittoria di misura per la Germania che in quel di Bucarest batte laper 1 a 0 e rimane a punteggio pieno - assieme alla sorpresa- nel gruppo J delle ...La terza giornata del gruppo J valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 propone il match Armenia-Romania in programma mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 21. I padroni di casa figurano a punteggio ...Basta un gol di SergeGnabry agli uomini di Low per conquistare la seconda vittoria consecutiva con annessa leadership, insieme all’Armenia, all’interno del girone. L’ala del Bayern Monaco ha dovuto so ...