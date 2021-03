Arcivescovo di Perugia sulla crisi attuale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Durante l’omelia della celebrazione della messa della Domenica delle Palme, l’diGualtiero Bassetti, ha parlato delladei valori spirituali. Nel dettaglio, come riporta l’Ansa ha riferito: “Stiamo ancora attraversando un periodo di vera povertà materiale e soprattutto spirituale. La pandemia sta facendo sentire i suoi morsi. Non solo con più di centomila

Gualtiero Bassetti,di- Città della Pieve e presidente della Cei, nell'omelia della messa con il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) nella Basilica di Sant'Antonio di Padova a ..."Risuona ancora oggi, in tutta la sua forza, quanto Gesù dice a noi sui poveri: 'I poveri li avete sempre con voi'", ha detto l'die Città della Pieve. "Come sono vere queste ..."Se guardiamo all'ambito del lavoro, dobbiamo ammettere che in esso si trovano ancora, purtroppo, tante forme di sfruttamento e di ingiustizia. Per questo c'è davvero bisogno del vostro contributo fat ...Il presidente della Cei, celebrando messa con il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) che ha appena eletto un nuovo presidente, Antonio di Matteo.