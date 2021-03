Archibald | «Al Barcellona Schuster aveva paura della 10 di Maradona» Così la prese lui

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021) Quando Stevenarrivò alper colmare il vuoto lasciato da Diego Armandonon gli voleva cedere la maglia numero 8 che gli spettava da contratto. Non perché ci fosse particolarmente legato, ma perché non voleva indossare quella che era rimasta libera, la 10 di. E allora la 10 lal’ex Tottenham. Comincia con questo aneddoto la bella intervista che il Guardian ha fatto all’ex giocatore scozzese, che oggi è un imprenditore nel settore delle energie rinnovabili e vive ancora in Spagna. Quando arrivai al, non mi importava quale nome ci fosse sull’armadietto: ero lì per un motivo, era il mio momento.dissi al magazziniere di togliere il nome di Diego per metterci il mio. ...