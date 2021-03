Approvato l’assegno unico per i figli fino a 21 anni: ecco come funziona e a chi spetta (Di lunedì 29 marzo 2021) Assegno unico: dopo mesi di stand by, complice anche la crisi di governo, si sblocca l’iter parlamentare e un nuovo ok unanime prepara la strada al via libera definitivo al ddl che “rivoluziona” gli aiuti alle famiglie, come dicono all’unisono tutti i partiti. “Il primo luglio arriveranno 250 euro al mese con una maggiorazione per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Assegno: dopo mesi di stand by, complice anche la crisi di governo, si sblocca l’iter parlamentare e un nuovo ok unanime prepara la strada al via libera definitivo al ddl che “rivoluziona” gli aiuti alle famiglie,dicono all’unisono tutti i partiti. “Il primo luglio arriveranno 250 euro al mese con una maggiorazione per L'articolo

marattin : Martedì il Senato approva in via definitiva il primo pezzo della riforma fiscale: l’assegno unico universale (appro… - lucarom70 : RT @marattin: Martedì il Senato approva in via definitiva il primo pezzo della riforma fiscale: l’assegno unico universale (approvato alla… - StefanoAnnarel1 : Quando un partito stila il programma, non lo fa una persona sola anche se caratterizzata dall'indirizzo politico de… - fabioman8 : @Enrico_G_60 @OnoriBenedetta PROVVEDIMENTO Atto Camera: 687 Proposta di legge: DELRIO ed altri: 'Delega al Governo… - marcomaroni : @masaccio_ Io continuo a non capire se l'assegno universale che verrà approvato a breve sarà progressivo o meno in… -

