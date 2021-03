Anzio | non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento Nascondeva cocaina sotto al maglione

(Di lunedì 29 marzo 2021) I Carabinieri della Compagnia di, intorno alle ore 12:30 di oggi, 29 marzo, hanno arrestato un 56enne al termine di un breve inseguimento tra via Colle Cocchino e via Valle Palomba. La fuga eL’uomo, alla guida di un’Audi A4 nera di proprietà della coniuge, alla vista dei militari, il quali gli hanno intimato dirsi, ha tentato di dileguarsi, accelerando e provocando un inseguimento. Questo si è concluso poco dopo grazie all’ausilio di altre pattuglie della Compagnia Carabinieri diche sono riuscite a bloccare la corsa del fuggitivo. Immediatamente perquisito, il malvivente è stato trovato in possesso di due buste sigillatevuoto contenenti ben 60 grammi di, nascosteale con un elevato ...

Ultime Notizie dalla rete : Anzio non

Il Caffè.tv

Attorno alle 12,30 di oggi i Carabinieri della Compagnia di, al termine di un breve inseguimento tra via Colle Cocchino e via Valle Palomba, ...... a causa della pandemia, hanno distribuito direttamente a domicilio ed hanno ulteriormente rinsaldato il lungo e consolidato rapporto voluto dal professor Franco Mandelli che proprio adha ...Si è svolta nel week end la manifestazione nazionale di tavole a vela, prova generale di un evento internazionale in programma nella Baia di Anzio l’anno prossimo La tradizione del Reale Circolo ...Attorno alle 12,30 di oggi i Carabinieri della Compagnia di Anzio, al termine di un breve inseguimento tra ... le operazioni di ricerca si sono estese all’abitazione dell’arrestato, Non si ferma ...