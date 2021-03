Antonio Sena | il suo aereo precipita e lui sopravvive 36 giorni da solo in mezzo alla foresta amazzonica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’da36indell’Amazzonia. Come nei film più terribili e angoscianti, tra Cast away e Alive (ma anche un po’ Nudo e selvaggio), i quotidiani online sudamericani stanno raccontando i dettagli di questa vicenda che per puro caso ha avuto un lieto fine. Era il 28 gennaio quandostava pilotando il suo Cessna 210 in una zona a Nord del Brasile, tra gli stati di Parà e Amapà. All’improvviso il velivolo èto al suolo. Il destino ha però riservato al 36enneun possibile finale modello Survivor. Uscito illeso dall’incidente ha dovutore isolato in una zona dell’Amazzonia ...