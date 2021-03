Antonino Cannavacciuolo: “Non ho perso gusto e olfatto, quest’estate apro tre nuovi resorts”. Poi annuncia: “Torno a Masterchef” (Di lunedì 29 marzo 2021) 45 anni e 4 stelle Michelin, Antonino Cannavacciuolo è pronto a tornare con nuovi progetti televisivi e non. “Tutto quello che faccio è per dimostrare qualcosa a mio padre, con me lui ha sempre avuto un rapporto di sfida ‘fammi vedere che sai fare'”, ha raccontato a Cook, il mensile del Corriere della Sera. “Gli ultimi dodici mesi sono stati pesanti. Business fermo, tanta incertezza, problemi per tutti. A dicembre ho pure avuto il Covid, ma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa. Pensavo fossero gli effetti della dieta detox che stavo seguendo, invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus. Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno“, ha spiegato lo chef. Ora è tempo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) 45 anni e 4 stelle Michelin,è pronto a tornare conprogetti televisivi e non. “Tutto quello che faccio è per dimostrare qualcosa a mio padre, con me lui ha sempre avuto un rapporto di sfida ‘fammi vedere che sai fare'”, ha raccontato a Cook, il mensile del Corriere della Sera. “Gli ultimi dodici mesi sono stati pesanti. Business fermo, tanta incertezza, problemi per tutti. A dicembre ho pure avuto il Covid, ma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa. Pensavo fossero gli effetti della dieta detox che stavo seguendo, invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus. Per fortuna non honénée non ho contagiato nessuno“, ha spiegato lo chef. Ora è tempo di ...

