Antonello Venditti ha fatto il vaccino AstraZeneca | “Perché ho detto sì”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo Renato Zero anche il cantautore romano si è vaccinato contro il Covid-19 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

'Mi sono vaccinato'. Con un video su Instagramha fatto sapere ai suoi fan di essersi sottoposto alla prima dose di vaccino contro il Covid - 19. Il cantautore ha da poco compiuto 72 anni e nel Lazio si è arrivati a chiamare dai ...Dopo Renato Zero anche il cantautore romano si è vaccinato contro il Covid - ..."Ritorno dalla Nuvola di Fuksas, perché mi sono vaccinato" ha annunciato Antonello Venditti durante una diretta sulla sua pagina Facebook. Il cantautore romano ha raccontato, mentre era ancora in auto ...“Mi sono vaccinato”: con queste parole Antonello Venditti ha fatto sapere sui social network di aver ricevuto la prima dose di vaccino per il Coronavirus. L’artista si è vaccinato alla Nuvola di Fuksa ...