Anticipazioni Quarta Repubblica | stasera in tv | orario | canale | temi e tutti gli ospiti di lunedì 29 marzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021)andrà in onda292021, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata un’analisi della situazione sanitaria, politica ed economica dopo 14 mesi in stato di emergenza.292021 Eccogli altriche verranno affrontati nel corso della puntata. Tanti ial centro del dibattito. Con il senatore ex M5S e ora leader di Italexit Gianluigi Paragone, il politologo Massimiliano Panarari e Daniele Capezzone, ampio spazio sarà dedicato alle tensioni interne al Movimento 5 Stelle, con alcuni esponenti che non vogliono rinunciare ai privilegi che alcuni anni fa avevano promesso di eliminare. E ancora, con il ...