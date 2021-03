Anticipazioni Isola dei famosi | lunedì 29 marzo | clamorosa novità | in arrivo sulla playa proprio loro

(Di lunedì 29 marzo 2021)della puntata de L’dei, che andrà in onda questa sera,29: colpo di scena in diretta. L’deiha avuto inizio, circa due settimane fa, e ha già riscosso non poco clamore, dato che, l’attenzione dei telespettatori si fa sentire. Ogni puntata è circondata da migliaia di tweet, gli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ledella puntata di lunedì 29 marzo 2021 segnalano grandi cambiamenti in Honduras: i due aspiranti naufraghi entreranno ufficialmente in gara, ma non saranno gli unici ad approdare sulla ...dei Famosi 2021, in programma domani, lunedì 29 marzo in prime time su canale 5 con una nuova puntata condotta da Ilary Blasi e ricca di colpi di scena. Si tratta del quinto ...Qualora dovesse accettare di continuare l’avventura, andrà direttamente al televoto con l’attore. Le anticipazioni della nuova puntata dell’Isola segnalano che la serata andrà avanti con il ritorno ...Paul Gascoigne verso il ritiro dopo l’infortunio? Le anticipazioni Isola dei Famosi, puntata di stasera Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola ...