Anticipazioni Il Segreto puntata domenica 4 aprile 2021: Manuela conosce la verità (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella puntata di domenica 4 aprile 2021 della soap opera spagnola Il Segreto vedremo Manuela ben consapevole di quello che le è accaduto. In tal senso confesserà di essere a conoscenza di quello che le ha fatto Donna Begona… Manuela rivela a Encarnacion di ricordare tutto quello che è successo prima di cadere dalle scale. Di conseguenza le rivela di essere stata spinta proprio da colei che ora finge comprensione. Così Encarnacion scopre che Donna Begona ha tentato di uccidere Manuela, la quale le chiede il massimo riserbo. Vuole far credere a tutti di aver perso la memoria, in modo che possa vendicarsi della donna al momento opportuno. In effetti Manuela osserva attentamente la sua rivale per capire quando colpirla e ... Leggi su anticipazioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Nelladidella soap opera spagnola Ilvedremoben consapevole di quello che le è accaduto. In tal senso confesserà di essere anza di quello che le ha fatto Donna Begona…rivela a Encarnacion di ricordare tutto quello che è successo prima di cadere dalle scale. Di conseguenza le rivela di essere stata spinta proprio da colei che ora finge comprensione. Così Encarnacion scopre che Donna Begona ha tentato di uccidere, la quale le chiede il massimo riserbo. Vuole far credere a tutti di aver perso la memoria, in modo che possa vendicarsi della donna al momento opportuno. In effettiosserva attentamente la sua rivale per capire quando colpirla e ...

Advertising

Piaascione94 : RT @redazionetvsoap: #daydreamer #anticipazioni Già pronti per il serale del #14aprile? - redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Già pronti per il serale del #14aprile? - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 4 aprile: una richiesta sconvolgente - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 4 aprile 2021: Manuela sa chi ha cercato di ucciderla! - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 4 aprile: paura per Manuela -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021 ... Speranza dichiara di nascondere un segreto. Una richiesta della madre mette Serena sotto pressione ...Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni !...

Dolomiti, il progetto segreto che preoccupa l'Unesco Quel che si sa, dunque, lo si sa solo grazie alle anticipazioni date da Zaia, alle indiscrezioni di alcuni siti specializzati, alle proteste degli ambientalisti (a cominciare da Mountain Wilderness) ...

“Il segreto”, le anticipazioni: il drammatico appello di Raimundo Tv Sorrisi e Canzoni Una Vita, anticipazioni oggi 6 aprile: Genoveva incinta Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 6 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Genoveva ...

Ascolti tv 5 aprile: share di ieri sera-Tutti i dai Auditel Ascolti tv 5 aprile: chi ha vinto la gara di share ieri sera? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri lunedì 5 aprile.

... Speranza dichiara di nascondere un. Una richiesta della madre mette Serena sotto pressione ...Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le!...Quel che si sa, dunque, lo si sa solo grazie alledate da Zaia, alle indiscrezioni di alcuni siti specializzati, alle proteste degli ambientalisti (a cominciare da Mountain Wilderness) ...Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 6 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Genoveva ...Ascolti tv 5 aprile: chi ha vinto la gara di share ieri sera? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri lunedì 5 aprile.