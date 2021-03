Anticiclone africano sul Mediterraneo | caldo con punte fino ai 26 gradi sulla Penisola

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma - Un vasto e robusto campo anticiclonico sta rinforzando sull'Europa centro-meridionale e ci terrà compagnia per diversi giorni in settimana. Si tratta di una cellula di alta pressione che si irrobustirà ulteriormente giorno dopo giorno, alimentata da correnti calde di estrazione nord africana. Oltre alla stabilità atmosferica beneficeremo anche di un clima particolarmente mite, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, più direttamente esposte al flusso nord. Le regioni meridionali invece risentiranno, seppur solo parzialmente, di afflussi settentrionali relativamente più freschi, innescati da un'area depressionaria che si stanzierà tra i Balcani e ilorientale. Vediamo nel dettaglio che tempo ci aspetterà nei prossimi giorni: METEO LUNEDÌ. Giornata stabile e in prevalenza soleggiata su gran parte d'Italia, grazie ...

Advertising

QPeriscopica : RT @3BMeteo: Temperature più basse al Sud, qualche nebbia e nube bassa tra pianure del Nord, versante tirrenico della Sardegna e lungo l'Ad… - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Temperature più basse al Sud, qualche nebbia e nube bassa tra pianure del Nord, versante tirrenico della Sardegna e lungo l'Ad… - 3BMeteo : Temperature più basse al Sud, qualche nebbia e nube bassa tra pianure del Nord, versante tirrenico della Sardegna e… - ilmeteoit : #Sky-Tg24 assieme a iLMeteo per previsioni professionali! - Primonumero : Sole e caldo: l’anticiclone africano è potente. Inizio settimana all’insegna del bel tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Anticiclone africano

L'che si sta imponendo su tutta l'Italia porterà sempre più in alto la colonnina di mercurio con giornate serene e stabili. MARTEDI' 30 Anche oggi ci attende una giornata di ...... costantemente aggiornaterobusto previsto per le ultimissime giornate di Marzo - ... con avvezione di aria calda dal continentenord - occidentale che andrà ad interessare il ...Temperature in salita nella settimana che precede la Pasqua. Ecco le previsioni a Pisa per i prossimi giorni “Da oggi, 29 marzo, e almeno fino a venerdì l'Italia sarà interessata dall'anticiclone afri ...Arriva l'anticiclone africano che farà salire le temperature fino a 27°C, localmente anche più alto. Sarà un anticipo d'estate, soprattutto al Centro-Nord. Previsioni video qui in alto.