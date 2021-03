Anp, Costarelli: domani scuole riaprono con personale ridotto (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – domani la Regione Lazio passera’ in zona arancione, consentendo quindi la riapertura per gli istituti del primo ciclo di istruzione, anche se per pochi giorni. Da sabato 3 aprile, infatti, tutta Italia sara’ considerata zona rossa, fino al termine delle festivita’ pasquali. Dal 7 aprile entrera’ poi in vigore il nuovo Dpcm, che prevede la didattica in presenza per il primo ciclo, anche per le zone che vengono classificate come ‘rosse’. “In questi giorni stiamo vivendo una fase di disorientamento, l’ennesima, nella quale la scuola sta cercando di garantire una risposta alle richieste che le vengono fatte- commenta all’agenzia di stampa Dire Cristina Costarelli, vicepresidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio e dirigente del liceo romano ‘Newton’- Le scuole stanno facendo fatica ad organizzarsi. Molti docenti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma –la Regione Lazio passera’ in zona arancione, consentendo quindi la riapertura per gli istituti del primo ciclo di istruzione, anche se per pochi giorni. Da sabato 3 aprile, infatti, tutta Italia sara’ considerata zona rossa, fino al termine delle festivita’ pasquali. Dal 7 aprile entrera’ poi in vigore il nuovo Dpcm, che prevede la didattica in presenza per il primo ciclo, anche per le zone che vengono classificate come ‘rosse’. “In questi giorni stiamo vivendo una fase di disorientamento, l’ennesima, nella quale la scuola sta cercando di garantire una risposta alle richieste che le vengono fatte- commenta all’agenzia di stampa Dire Cristina, vicepresidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio e dirigente del liceo romano ‘Newton’- Lestanno facendo fatica ad organizzarsi. Molti docenti ...

