Anoressia e bulimia | con il coronavirus aumentano i casi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Con il Covid sono aumentati i disturbi alimentari. L’isolamento sociale e l’impoverimento della vita di relazione, ha causato un peggioramento di, ecc.. che colpiscono in particolare gli adolescenti. Si parla di un incremento didel 30% nel 2020, con numeri in peggioramento nei primi mesi del 2021. A lanciare l’allarme è l’associazione Consult@noi, che raggruppa le associazioni di familiari che si occupano delle gravi patologie connesse con disturbi alimentari, che ha chiesto, con una lettera, un incontro urgente al ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che questa patologia va pienamente riconosciuta come malattia specifica che ha bisogno di terapie multidisciplinari e di idonei percorsi di cura. “Lanciamo – scrive l’associazione nella lettera – un grido di allarme: migliaia di adolescenti e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anoressia bulimia

L'isolamento sociale e l'impoverimento della vita di relazione, ha causato un peggioramento di, ecc.. che colpiscono in particolare gli adolescenti. Si parla di un incremento di ...Lo scorso 15 marzo 2021 si è tinto di lilla, in quanto è stata la giornata dedicata ai disturbi del comportamento alimentare (D. C. A.), come, Obesità, Binge Eating?etc. Solo in Italia, sono quasi 3 milioni, le persone che soffrono di questi disturbi: 95,9% composto da donne; il restante 4,1% da uomini. Sempre più ...Con il Covid sono aumentati i disturbi alimentari. L’isolamento sociale e l’impoverimento della vita di relazione, ha causato un peggioramento di anoressia, bulimia, ecc.. che colpiscono in particolar ...E cioè riprenderci la nostra libertà. Avremo un’estate con un po’ di normalità”. Anoressia e bulimia colpiscono soprattutto i giovani. In peggioramento i numeri nei primi mesi del 2021. In Italia ...