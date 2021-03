Annalisa | gonna cortissima e annuncio pazzesco | “Ora si brinda” – FOTO

(Di lunedì 29 marzo 2021)Scarrone è sempre grande protagonista sul suo profilo Instagram, con unacorta e un outfit che attira l’attenzione di tutti. La cantante ha anche un grandeper… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa gonna

BlogLive.it

Look ooohhh: Ma guarda come sta bene Noemi dimagrita, che linea!!! Look eeehhh?: Aiello con le piume dietro, Mahmood con laa piega piatta che tanto il nero sta bene su tutto,con i ...... che indossa un abito bianco con un'ampissimache la tiene ferma a centro palco. I successi ... Si prosegue cone Coma_Cose. Lo Stato sociale, Noemi, Fasma e Aiello chiudono le esibizioni ...Annalisa domina la classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2021 e vince anche la sfida dell'outfit. Gonna cortissima e scollatura vertiginosa, la cantante resa famosa da Amici ha messo ...