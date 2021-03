Andre Drummond è la nuova stella dei Lakers (Di lunedì 29 marzo 2021) Colpaccio a sorpresa dei Los Angeles Lakers che si assicurano il centro Andre Drummond rilanciando cosi le proprie ambizioni di titolo rallentate dagli infortuni di Lebron James e Anthony Davis, che non torneranno in campo orima di metà aprile. Drummond ai Lakers: cosa cambia? La franchigia giallo-viola sarà la terza nella sua carriera dopo l’esperienza ai Detroit Pistons e ai Cleveland Cavaliers. SSulle sue tracce c’erano anche New York Knicks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics e Charlotte Hornetz, ma Drummond non ha saputo resistere al richiamo di giocare con i campioni in carica e alla possibilità di difendere nuovamente il titolo. Fermo da metà febbraio, i Cavaliers lo hanno liberato mediante un buyout non avendo trovato alcun accordo prima della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Colpaccio a sorpresa dei Los Angelesche si assicurano il centrorilanciando cosi le proprie ambizioni di titolo rallentate dagli infortuni di Lebron James e Anthony Davis, che non torneranno in campo orima di metà aprile.ai: cosa cambia? La franchigia giallo-viola sarà la terza nella sua carriera dopo l’esperienza ai Detroit Pistons e ai Cleveland Cavaliers. SSulle sue tracce c’erano anche New York Knicks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics e Charlotte Hornetz, manon ha saputo resistere al richiamo di giocare con i campioni in carica e alla possibilità di difenderemente il titolo. Fermo da metà febbraio, i Cavaliers lo hanno liberato mediante un buyout non avendo trovato alcun accordo prima della ...

