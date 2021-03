Anche New York legalizza la marijuana. L’accordo (Di lunedì 29 marzo 2021) La marijuana a uso ricreativo sarà legale Anche a New York. I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato L’accordo per la legalizzazione della cannabis, che potrebbe portare nella casse statali fino a 350 miliardi l’anno di nuove entrate fiscali. L’intesa prevede la vendita di marijuana agli adulti sopra i 21 anni e offre ai singoli la possibilità di far crescere Anche in casa piante di cannabis per uso personale. E’ il quattordicesimo Stato Usa che liberalizza la cannabis La scelta segue quella di diversi altri stati americani, a partire dal Colorado, e oltre ad una finalità sociale (meno potere al narcotraffico e meno incarcerati) ha obiettivi di carattere economico e fiscale: meno lotta alla droga vuol dire risparmio da dirottare sjulle politiche ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Laa uso ricreativo sarà legalea New. I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzatoper lazione della cannabis, che potrebbe portare nella casse statali fino a 350 miliardi l’anno di nuove entrate fiscali. L’intesa prevede la vendita diagli adulti sopra i 21 anni e offre ai singoli la possibilità di far crescerein casa piante di cannabis per uso personale. E’ il quattordicesimo Stato Usa che liberalizza la cannabis La scelta segue quella di diversi altri stati americani, a partire dal Colorado, e oltre ad una finalità sociale (meno potere al narcotraffico e meno incarcerati) ha obiettivi di carattere economico e fiscale: meno lotta alla droga vuol dire risparmio da dirottare sjulle politiche ...

