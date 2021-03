Anche il club per l’Unesco di Alberona ha celebrato la giornata della poesia Il 21 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Il club per l’Unesco di Alberona domenica scorsa, 21 marzo, ha celebrato la giornata Mondiale della poesia. Numerosi i soci e gli amici del club che si sono collegati alla piattaforma per l’evento pubblico online. “Celebriamo una delle più preziose forme di espressione e di identità linguistica e culturale dell’umanità. La poesia è capace di parlare alla nostra umanità comune, ai nostri valori condivisi, è un potente catalizzatore per il dialogo e la Pace” ha dichiarato la presidente della FICLU, Teresa Guarnieri, intervenuta in apertura dei lavori. Il club per l’Unesco di Alberona ha dedicato l’evento al borgo dauno, che ... Leggi su noinotizie (Di martedì 30 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Ilperdidomenica scorsa, 21, halaMondiale. Numerosi i soci e gli amici delche si sono collegati alla piattaforma per l’evento pubblico online. “Celebriamo una delle più preziose forme di espressione e di identità linguistica e culturale dell’umanità. Laè capace di parlare alla nostra umanità comune, ai nostri valori condivisi, è un potente catalizzatore per il dialogo e la Pace” ha dichiarato la presidenteFICLU, Teresa Guarnieri, intervenuta in apertura dei lavori. Ilperdiha dedicato l’evento al borgo dauno, che ...

