Amici di Maria, l’ex fidanzato di Rosa Di Grazia interviene e critica duramente la maestra Celentano (Di lunedì 29 marzo 2021) Comun denominatore di ogni edizione di Amici di Maria è la presenza di un ballerino o di una ballerina che ha la sfortuna di incappare nelle mire della temutissima maestra Celentano, esigente e severa. Quest’anno è toccato a Martina Miliddi e a Rosa Di Grazia alle quali l’insegnante di danza non ha mai nascosto di non apprezzarle dal punto di vista artistico. Nemmeno la prova Tim vinta da Rosa, allieva di Lorella Cuccarini, ha scalfito il parere della maestra che ritiene le competenze artistiche della ballerina troppo modeste. A seguito di numerosi episodi in cui Alessandra Celentano ha ribadito le sue critiche a Rosa, ha deciso di intervenire proprio l’ex fidanzato di ... Leggi su trendit (Di lunedì 29 marzo 2021) Comun denominatore di ogni edizione didiè la presenza di un ballerino o di una ballerina che ha la sfortuna di incappare nelle mire della temutissima, esigente e severa. Quest’anno è toccato a Martina Miliddi e aDialle quali l’insegnante di danza non ha mai nascosto di non apprezzarle dal punto di vista artistico. Nemmeno la prova Tim vinta da, allieva di Lorella Cuccarini, ha scalfito il parere dellache ritiene le competenze artistiche della ballerina troppo modeste. A seguito di numerosi episodi in cui Alessandraha ribadito le sue critiche a, ha deciso di intervenire propriodi ...

Advertising

lahdo_rim : RT @Valenti40905251: Siate quella donna che in valigia mette i cannoli , le melanzane e il sugo alla norma da far assaggiare agli amici #Di… - ilaria152393 : @deny_espo_ ma forse tutte queste cose sono anche successe, ma noi abbiamo l'onore di vedere interi daytime su guan… - Aimer63 : RT @Cambiacasacca: Amici drogati, una bella notizia per voi. A nuova Yorke la maria é diventata legale. - Erica71251342 : RT @IraEllie: CARA LORELLA, TI STANNO RIDENDO TUTTI IN FACCIA, COME MERITI. NON PENSAVO FOSSI COSÌ PAGLIACCIA. RICORDATI CHE IL PROGRAMMA S… - coprimiIespalle : @roseovertherai3 Ha perso tutti i punti, ti credo che sta così madonna io querelo amici, Maria e tutta la produzione -