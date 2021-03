Amici, Belen non si è offesa però la mamma... Cosa aveva risposto dopo la battuta di Pio e Amedeo (Di lunedì 29 marzo 2021) A più di una settimana dalla prima puntata del serale di Amici 20, la battuta di Pio e Amedeo fatta a Stefano De Martino sulla seconda gravidanza di Belen tiene ancora banco. Il duo comico ci ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) A più di una settimana dalla prima puntata del serale di20, ladi Pio efatta a Stefano De Martino sulla seconda gravidanza ditiene ancora banco. Il duo comico ci ha ...

Advertising

MFenonenal : @Parpiglia + se Belen non si riferiva a loro, come mai la frase è stata pubblicata dopo amici, dopo l'esibizione, d… - infoitcultura : Amici 20, Pio e Amedeo “Belen non si è offesa e ci ha scritto” però la mamma di Belen … - bastaunminuto : @memole73 @Trinalk1 @2Zorzina @malinconicassai - Elepuleo : Belen canta meglio di certi cantanti di Amici #Belen #DomenicaIn - ChiaraTerzaroli : Belen stavolta ha ragione: la televisione italiana ha perso la comicità sana del secolo scorso in favore del trash… -