Amici 20, nuovi guanti di sfida: Lorella Cuccarini sfida Tommaso e Samuele ma… (Di lunedì 29 marzo 2021) In onda il consueto appuntamento con il daytime di Amici 20, che inaugura la settimana all'insegna delle novità. L'ultima puntata de Serale, andata in onda sabato scorso, come sappiamo ha assistito all'uscita di Leonardo Lamacchia e Ibla, due cantanti. Rispettivamente nel team di Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini-Arisi, i due interpreti hanno dovuto abbandonare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

