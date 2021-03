Amanda Seyfried nella serie Hulu The Dropout | nuovo ruolo dopo la nomination all’Oscar per Mank

(Di lunedì 29 marzo 2021)sarà la protagonista di The, nuovalimitata diincentrata sull’imprenditrice statunitense Elizabeth Holmes. L’attrice, nominataper la sua interpretazione nel film Netflix(qui la recensione), sostituisce la comica del Saturday Night Live, Kate McKinnon, inizialmente scelta per il, che ha dovuto rifiutare per altri impegni lavorativi. Basato sull’omonimo podcast di ABC News, Theracconterà l’ascesa e la caduta della Holmes, in particolare concentrandosi sulla sua società di tecnologia sanitaria Theranos, finita nel mirino per truffa. Fondatrice ed ex Amministratrice delegata di Theranos, l’imprenditrice si era fatta conoscere nel mercato grazie a una scoperta ...

