Amalfi dice basta alle frane | partono i lavori di sicurezza per sei costoni rocciosi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, messa in ginocchio dalla frana dello scorso 2 febbraio, lavora perchè non succeda mai più. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano ha, infatti, dato il via questa mattina alla progettazione per la messa indi 6sul territorio comunale di. Così mente si è completata la seconda gettata di calcestruzzo al lavoro per ripristinare la strada statale 163, spezzata dalla frana, si è anche dato il via aisulle paretiincombenti sulle spiagge di Santa Croce, Marina della Vite e Duoglio (nelle frazioni di Vettica e Lone), quelle in località Acquarola e San Marciano (nella frazione di Tovere) e sull’ex mattatoio comunale a Vdei Mulini. L’intervento ...

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi dice

anteprima24.it

Vaccino domiciliare da Napoli a Salerno per la costa di Sorrento eè caos . Ieri abbiamo parlato delle testimonianze in Penisola Sorrentina, ma anche in ...VOCI "Speriamo che facciano presto...85 metri sul mare bisogna portare a dislivello i reflui comel'avvocato Vincenzo Rispoli , se ... Poi la puzza come è successo adcon il rischio che Maiori diventi una fogna a cielo aperto. ...Amalfi, messa in ginocchio dalla frana dello scorso 2 febbraio, lavora perchè non succeda mai più. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano ha, infatti, dato il via questa mattin ...13 comuni si sono alleati per creare un portale che ha l’obiettivo di proporre proposte di viaggio alternative e meno conosciute ...