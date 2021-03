Altri 417 morti per il Covid, il tasso di positività balza all'8,2%: avvertite la Lega (Di lunedì 29 marzo 2021) Dati brutti mentre da noi la destra continua a chiedere a gran voce riaperture che non sono assolutamente realizzabili. Sono 12.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 156. Leggi su globalist (Di lunedì 29 marzo 2021) Dati brutti mentre da noi la destra continua a chiedere a gran voce riaperture che non sono assolutamente realizzabili. Sono 12.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 156.

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 12.916 nuovi casi su 156.692 tamponi e altri 417 morti #coronavirusitalia… - Ecate31 : RT @globalistIT: - italiaserait : Covid: diminuiscono i contagi (12.916), ma aumentano i ricoveri ospedalieri. Da ieri altri 417 decessi - pizia21 : RT @ROBZIK: Oggi in Italia altri 417 morti di #COVID. È come se ogni giorno cadesse un aereo. - IlarioGra : RT @ROBZIK: Oggi in Italia altri 417 morti di #COVID. È come se ogni giorno cadesse un aereo. -