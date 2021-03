Altra tegola per la Roma: il menisco di Kumbulla fa crac, stagione finita (Di lunedì 29 marzo 2021) Il difensore albanese Kumbulla ha sofferto un infortunio in nazionale che è risultato molto più grave del previsto. Gli esami non lasciano spazio ad interpretazioni: Marash Kumbulla, difensore della Roma e della nazionale albanese, si è infortunato il menisco esterno del ginocchio destro e la sua stagione dovrebbe essere finita. Tutte le news sulla SERIE A e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 marzo 2021) Il difensore albaneseha sofferto un infortunio in nazionale che è risultato molto più grave del previsto. Gli esami non lasciano spazio ad interpretazioni: Marash, difensore dellae della nazionale albanese, si è infortunato ilesterno del ginocchio destro e la suadovrebbe essere. Tutte le news sulla SERIE A e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mariann14387366 : RT @silviacarducci5: dopo il vaccino ci si contagia di più E' LO SCOPO PER SODOMIZZARE TUTTI Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna… - idkesse : RT @silviacarducci5: dopo il vaccino ci si contagia di più E' LO SCOPO PER SODOMIZZARE TUTTI Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna… - cicoria_e : RT @silviacarducci5: dopo il vaccino ci si contagia di più E' LO SCOPO PER SODOMIZZARE TUTTI Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna… - Lara49682844 : RT @silviacarducci5: dopo il vaccino ci si contagia di più E' LO SCOPO PER SODOMIZZARE TUTTI Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna… - patriziagatto3 : RT @silviacarducci5: dopo il vaccino ci si contagia di più E' LO SCOPO PER SODOMIZZARE TUTTI Altra tegola su AstraZeneca in Gran Bretagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Altra tegola Andrea Scanzi sospeso da La7 per scandalo vaccino/ Giletti: 'Spuntano altre balle' Nella bufera per il caso vaccino anti - Covid , Andrea Scanzi deve fare i conti con un'altra tegola. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è stato sospeso da La7. E c'è di più, il renziano Michele Anzaldi chiede lo stesso trattamento dalla Rai: "Dopo l'inchiesta di Non è l'arena e le ...

Roma, tegola Kumbulla: lesione al menisco, ecco quanto starà fuori 14 Un'altra mazzata per la Roma, che perde anche Marash Kumbulla . Il difensore oggi si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al menisco. Stagione quasi sicuramente finita per il ...

Altra tegola sulla casa. Mef: "La cedolare secca favorisce i ricchi" ilGiornale.it Infortunio Kumbulla, lesione al menisco per il difensore della Roma: stagione finita La stagione di Marash Kumbulla è finita: il difensore della Roma era rientrato anzitempo dal suo impegno con l’Albania e gli esami ...

Roma, tegola Kumbulla: lesione al menisco. Ecco quanto starà fuori Un'altra mazzata per la Roma, che perde anche Marash Kumbulla. Il difensore oggi si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al menisco. Stagione quasi sicuramente finita per il ...

Nella bufera per il caso vaccino anti - Covid , Andrea Scanzi deve fare i conti con un'. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è stato sospeso da La7. E c'è di più, il renziano Michele Anzaldi chiede lo stesso trattamento dalla Rai: "Dopo l'inchiesta di Non è l'arena e le ...14 Un'mazzata per la Roma, che perde anche Marash Kumbulla . Il difensore oggi si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al menisco. Stagione quasi sicuramente finita per il ...La stagione di Marash Kumbulla è finita: il difensore della Roma era rientrato anzitempo dal suo impegno con l’Albania e gli esami ...Un'altra mazzata per la Roma, che perde anche Marash Kumbulla. Il difensore oggi si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al menisco. Stagione quasi sicuramente finita per il ...