Alitalia, dipendenti ancora senza stipendio, domani presidio al Mise. Zeni: “Bruxelles persegue dissoluzione compagnia” (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova mobilitazione dei dipendenti di Alitalia che domani mattina si ritroveranno davanti al Ministero dello Sviluppo economico in un presidio organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Al momento i dipendenti della compagnia non hanno ancora ricevuto gli stipendi di marzo che abitualmente vengono accreditati il 27 del mese. In assenza di risposte sui piani per il rilancio della compagnia e sulle retribuzioni la mobilitazioni continuerà ad oltranza. Mercoledì è in agenda una riunione con i commissari Alitalia. Venerdì scorso la Commissione Ue ha dato via libera ad una nuova tranche di aiuti da 24 milioni di euro, meno della metà rispetto ai 55 milioni chiesti dal governo nell’ambito degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova mobilitazione deidichemattina si ritroveranno davanti al Ministero dello Sviluppo economico in unorganizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Al momento idellanon hannoricevuto gli stipendi di marzo che abitualmente vengono accreditati il 27 del mese. In asdi risposte sui piani per il rilancio dellae sulle retribuzioni la mobilitazioni continuerà ad oltranza. Mercoledì è in agenda una riunione con i commissari. Venerdì scorso la Commissione Ue ha dato via libera ad una nuova tranche di aiuti da 24 milioni di euro, meno della metà rispetto ai 55 milioni chiesti dal governo nell’ambito degli ...

